Сом-торпеда и тигры в городе: история республики на страницах «СЧ»

40 лет назад

26 сентября 1980 года

Чебоксарцам хорошо известен магазин «Филателия». Он пользуется большой популярностью у любителей собирания почтовых марок. Особенно оживленно бывает здесь в субботу.

На снимке: продавец М.П. Ненаева знакомит юных филателистов с новинками. Фото В. Шемарова.

45 лет назад

26 сентября 1975 года

Вниз по Суре шел теплоход «Зарница». При подходе к пристани Алатырь капитан А. Жуков получил сигнал о ненормальной работе двигателя.

«Виновником оказался тридцатидвухкилограммовый сом, достигающий почти двухметровой длины. Он-то и врезался в ходовую часть теплохода.

В нынешнюю навигацию это уже не первый случай, когда сурские сомы торпедируют возмутителей своего спокойствия — суда.

В. Маркеев».

27 сентября 1980 года

В северо-западном районе, в живописном уголке около рощи появилось новое красивое здание — в нем разместился корреспондентский пункт Казанской студии кинохроники.

«В этом здании созданы отличные условия для плодотворной работы киножурналистов. Есть различные лаборатории, зал для просмотра снятых лент, помещение, где фильмы будут дублироваться с русского на чувашский язык, холл для встреч с гостями, гараж».

На снимке: группа работников корреспондентского пункта около своего нового здания. Фото В. Исаева.

При Доме торговли в Чебоксарах открылся первый в городе молодежный коктейль-бар и за короткий срок завоевал широкую популярность.

«Представьте: уютный зал с современным интерьером, мягкая мебель, светомузыка, цветной телевизор. Хотите, просто отдыхайте, хотите — танцуйте, хотите — смотрите многосерийный детектив. Официанты Владимир Комиссаров и Иван Пайгусов предложат холодные и горячие закуски, мучные и кондитерские изделия, разнообразные соки и бутерброды, винные коктейли. Вас быстро и культурно обслужат опытные бармены, дипломанты республиканского конкурса официантов Юрий Ижеев и Юрий Ковачич.

Н. Каштанов».

30 лет назад

25 сентября 1990 года

Даже бывалые оперативники растерялись от такого сообщения: по Чебоксарам разгуливают два тигра, уже есть пострадавшие. И мирно «договориться» с хищниками, к сожалению, не удалось — пришлось применить оружие.

«Откуда же взялись тигры в Чебоксарах? Из передвижного цирка, уже завершившего гастроли в столице нашей республики и собиравшегося в воскресенье ее покинуть. А открыл клетки, по предварительным данным, рабочий «Монолитстроя» Н. За неделю до этого ЧП он побывал с семьей на цирковом представлении. И с того дня навязчивая идея «пожалеть» зверей овладела незадачливым покровителем фауны. Несколько раз потом приходил в цирк, предлагая выпустить тигров на свободу. А в минувшее воскресенье сам осуществил эту операцию, открыл клетки. И стал первым пострадавшим — один из тигров не оценил благородный поступок, изрядно потрепал и покусал освободителя. На беду в этом районе в то раннее утро оказалась и пожилая женщина. Агрессивно настроенный зверь напал и на нее, нанес серьезные травмы. Оба пострадавших доставлены в больницу.

Л. Буланкина».

20 лет назад

27 сентября 2000 года

После заморозков люцерна стала ядовитой. Ничего подобного не видели раньше в Ишлеях Чебоксарского района ни ветеринары, ни пастухи.

«Ночью были заморозки. Утром многие коровы из стада завернули на сладкую люцерну. Никто не предполагал, что зеленая трава превратилась в яд. Вдруг коровы одна за другой начали падать. Пастухи лихорадочно забегали, но было уже поздно. К приезду ветеринаров и совхозных специалистов 15 голов уже пало.

Только экстренное вмешательство ветеринаров спасло ишлейцев от еще большей беды. Общими усилиями большую часть стада из 110 голов удалось спасти. Хозяева так напуганы случившимся, что пока не выпускают коров на пастбище».