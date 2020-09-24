Чувашский дуб собирает голоса

Уважаемая редакция! Вы активно призываете принять участие в голосовании в конкурсе «Российское дерево года» и поддержать наш чувашский дуб-старейшину, который растет уже 369 лет. Мы всей нашей большой родней активно включились в этот процесс. Но недавно в соцсетях наткнулись на сообщение, ставящее под сомнение организацию голосования. Если честно, у нас тоже было много вопросов. Так, например, нам непонятно, как чуть ли не за час наш главный конкурент из Дагестана сумел набрать сразу три тысячи голосов. Просим вас, дорогая газета, как информационного партнера конкурса разобраться, в курсе ли его организаторы? И подкручивает ли кто-то счетчик?

Виктор Березкин,

Моргаушский район

Действительно, наша газета с самого начала конкурса призывала своих читателей поддержать чувашский дуб. С мая мы информировали о деревьях других регионов и подчеркивали, что наш дуб — самый древний из конкурсантов. Активно призывали к голосованию и Глава Чувашии Олег Николаев, депутаты Госдумы РФ и Госсовета республики, министры, деятели культуры, известные врачи, педагоги, журналисты. И вот когда чувашский дуб вышел на второе место и «раскидистой кроной» стал задевать листья дагестанского конкурсанта, в один из дней голосование резко перестало быть возможным. Технические неполадки? Может быть, но подписчики «СЧ» в соцсетях не стеснялись в выражениях, сожалея, что отдать свой голос за символ Чувашии не получилось. Думаем, что разочаровались в голосовании более тысячи жителей республики как минимум.

Мы обязательно перенаправим эти вопросы к организаторам конкурса — кураторам Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы», попросим раскрыть статистику работы сайта. И, конечно, проинформируем о результатах своих читателей. Но тем не менее мы продолжаем призывать голосовать тех, кто еще этого не сделал. Чувашский дуб достоин представлять нашу страну на конкурсе «Европейское дерево-2020».

Подготовил Валерий Львов