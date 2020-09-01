Хочешь управлять домом — умей договариваться с жильцами

В республике проверят, как загружены спортивные объекты

В 2021 году минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Чувашии составит 6 рублей 53 копейки за квадратный метр. Проект постановления об этом одобрен сегодня на заседании Кабинета министров республики под руководством Олега Николаева, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

Как наладить коммуникации?

Как пояснил в своем докладе и.о. министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии Александр Героев, в 2019–2020 годах минимальный размер взноса не повышался и составлял 6 рублей 30 копеек. При расчете нового размера взноса учитывался индекс потребительских цен.

Тема капитального ремонта так или иначе касается большинства жителей республики. Поэтому Олег Николаев предложил пересмотреть, в том числе и деятельность управляющих компаний. Без четко отлаженной, открытой и понятной коммуникации между УК и жителями невозможно выстроить работу и добиться хорошего результата. Руководитель региона поручил Минстрою Чувашии детально проработать эту тему, привлекая для этого сами управляющие компании, советы домов, ТОСы, а также другие организации, которые плотно взаимодействуют с собственниками помещений в многоквартирных домах. Олег Николаев выразил готовность лично поучаствовать в выработке необходимых решений.

Спортзалы для пожилых

Члены правительства обсудили, как идет реализация Указа Главы Чувашской Республики от 17 августа 2020 г. № 210 «О дополнительных мерах по привлечению граждан старшего поколения к активному спортивному образу жизни», которые предусмотрены Стратегией развития физической культуры и спорта в Чувашии до 2024 года. Как сообщил и.о. министра физической культуры и спорта Василий Петров, во всех республиканских спортивных учреждениях пенсионерам создаются условия для занятий спортом.

Женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет могут посещать спортивные объекты бесплатно во время их минимальной загруженности. Когда именно — определяют сами спортивные учреждения Минспорта Чувашии и размещают сведения об этом на своих официальных сайтах. Основанием для предоставления пожилым людям таких льгот является предъявление паспорта. Кстати, право граждан старшего поколения на льготное посещение платных мероприятий в иное время также сохраняется.

Олег Николаев поручил Минспорта Чувашии организовать мониторинг того, как загружены спортивные объекты по муниципальным образованиям, насколько оперативно принимаются соответствующие решения, и через три недели доложить о результатах.

…А домовую книгу — не надо

На заседании Кабмина также одобрен Порядок предоставления жилых помещений детям-сиротам, приведенный в соответствие с законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики. Теперь орган местного самоуправления может продлить срок рассмотрения заявления о включении детей-сирот в список на обеспечение жильем в случае выявления недостоверности или неполноты сведений в документах.

Срок восстанавливается со дня получения документов после устранения недостатков. Из перечня необходимых документов исключена домовая книга, так как признан утратившим силу приказ миграционной службы, которым была утверждена ее форма.

Также предусматривается, что орган местного самоуправления формирует специализированный жилфонд в соответствии с объемом целевых субвенций. Включение жилых помещений в специализированный жилфонд осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На заседании правительства рассмотрен вопрос о предоставлении субсидий из бюджета Чувашской Республики на стимулирование увеличения производства масличных культур и другие документы.