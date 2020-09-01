Скрывавшийся 7 лет от следствия фальшивомонетчик взят под стражу

Обвиняемый в сбыте поддельных денег в составе организованной группы, находившийся в розыске с 2013 года, оставлен под стражей.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда республики рассмотрела апелляционную жалобу адвоката одного из фигурантов уголовного дела, обвиняемого в сбыте поддельных денег, которому Ленинским районным судом был продлен срок содержания под стражей. По версии следствия, 32-летний уроженец и житель Чебоксар, действуя в составе организованной группы, в течение 2012-2013 годов на территории Чувашии и Татарстана осуществлял хранение, перевозку и сбыт поддельных купюр достоинством 5 тысяч рублей.

Ранее, в 2013 году, мужчина, будучи под домашним арестом, скрылся от следствия, находился в федеральном розыске и был задержан сотрудниками полиции лишь в 2020 году. Ему предъявлено обвинение в изготовлении, хранении и сбыте поддельных денег.

По результатам апелляционного рассмотрения Верховный суд согласился с позицией прокуратуры республики, которая не увидела оснований для отмены или изменения ранее избранной меры пресечения в виде заключения под стражу, доводы обвиняемого и двух его защитников признаны несостоятельными. Предварительное расследование уголовного дела близится к завершению.