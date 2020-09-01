Суд арестовал имущество обвиняемого в коммерческом подкупе технического директора

Завершено расследование уголовного дела в отношении технического директора чебоксарской коммерческой организации, специализирующейся на производстве оборудования для пищевой промышленности.

Он обвиняется в незаконном получении коммерческого подкупа в крупном размере. По версии СУ СКР по Чувашии, с июля 2015 по август 2018 года технический директор незаконно получил от фактического руководителя ряда других фирм более 300 тысяч рублей. Эти деньги передавались ему как подкуп, чтобы не иметь проблем с организацией систематических закупок необходимых товаров именно у определенных предприятий, а также ради сохранения регулярного объема их поставок. По ходатайству следователя судом наложен арест на счета и имущество обвиняемого на общую сумму более 9 млн рублей. Дело направлено в суд.