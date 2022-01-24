Мэрия Новочебоксарска публично обсуждает проблемы школьного питания

На днях в федеральную повестку попала история 12-й школы Новочебоксарска. В сети обсуждали якобы маленькие порции салата, выданные детям: «Было лишь пара кусков помидора и огурца». Разумеется, после этого многие с критикой обрушились на администрацию школы, сообщает агентство «Чувашинформ».

Как на этот факт решила отреагировать администрация города Новочебоксарска? Правильно: она пригласила журналистов в рейд по школам города. И заверила, что он будет внезапным для учебных заведений. Предупредив, в частности, «Чувашинформ», что разобраться им и прессе в качестве питания следует вместе. На фоне закрытости руководителей ряда муниципалитетов — решение неожиданное!

Обход начали с новочебоксарской школы № 8. В здание без предупреждения прибыли глава города Алексей Ермолаев и глава администрации Новочебоксарска Дмитрий Пулатов, депутаты и журналисты. Визит стал настоящим сюрпризом для растерявшегося директора школы. К счастью, управленцы республики пока не могут так убедительно изображать волнение — похоже, Пулатов, зазывая журналистов, действительно не обманул. Впрочем, внезапность не подтвердила упомянутые «маленькие порции». Все было в норме и соответствовало всем требованиям.

В пресс-службе мэрии отдельно уточнили, что в списке посещаемых школ будут только те, на которые поступали жалобы. Правда, их количество минимально. Например, по 8-й школе была всего одна жалоба. Поэтому переходим к следующему учебному заведению, которое и прославилось на всю Россию.

Школа № 12 уже была основательно потрепана проверками. Сказать, что директор Елена Крупышева слегка раздражена «дурной славой» своей школы, значит ничего не сказать. «Почему выдали такую маленькую порцию детям?» — не стали мы долго думать над первым вопросом. В ответ директор погрузила нас в процесс выдачи еды. Оказывается, несколько раз в день продукты, будь то котлета или огурец, взвешивают. И, как она утверждает, невозможно такое, чтобы порцию выдали больше или меньше. Есть норма по весу. Если салат выдается по 38 граммов, то он не может быть значительно «легче». Допускается погрешность лишь в три процента.

«Поверьте, повара бы заметили проблему уже при выдаче», — волновалась директор. В разговоре с представителями городских властей и журналистами Елена Крупышева предположила, что дети могли сфотографировать уже частично съеденный салат, так как в одной тарелке было масло, а в другой уже нет.

Следующие школы № 19 и № 20 оказались образцовыми по всем показателям. Последняя и вовсе ввергла в легкий шок своими диванами, шведским столом и буфетом. Подвести итоги взялся городской депутат, председатель комиссии по образованию Александр Матвеев. «У нас так устроено, что мы как бы навязываем детям одну и ту же еду. А бывает, что одному гарнир не нравится, другому что-то еще. Дети должны сами выбирать, что им есть. Также столы должны накрывать официанты, а не дети. Официанты — люди взрослые, поэтому накрывают оперативнее, и еда не так быстро остывает», — рассказал депутат, в какую сторону должно меняться школьное питание.

Выезд показал, что в школах Новочебоксарска все под контролем. Раскручивание темы «маленьких порций» до масштабов федеральной повестки заставило еще раз обратить внимание на стандарты школьного питания. Однако уже по завершении рейда в администрации более отчетливо стали слышны разговоры о том, что фото салатов — чья-то провокация. Одно СМИ в своих упреках в некачественном питании уже само запуталось — у них вышла путаница с весом салатов. Минобразования республики также проводит проверку, намекая поварам, что нельзя на глаз определять вес салатов. Поставщики отчитались, что им на продукты выделяется очень мало денег. Выходит, крайними могут оказаться сотрудники школьных столовых.

Рейд показал, что вешать ярлыки рано. А вот тему с фейками предстоит еще исследовать.

Михаил Михайлов