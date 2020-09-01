Санитарный вертолет совершил десятый вылет

Эвакуация больных по воздуху становится привычной

Десятый вылет санитарного вертолета — крохотный юбилей, который робкую надежду превратил в уверенность, что «настоящая» санитарная авиация в республике всерьез и надолго. Пока ждали прилета пациента, врачи вспоминали, что еще месяц назад к планам эвакуировать больных и пострадавших по воздуху они относились скептически.

Тогда было не очень понятно, какова будет процедура перевозок, как все это будет работать на практике. До сентября этого года санитарная авиация в Чувашии пациентов перевозила наземным транспортом. Считалось, что республика у нас компактная, от самого дальнего населенного пункта до Чебоксар всего полтора-два часа езды, поэтому многие просто не видели необходимости в вертолетах. Но, как показала совсем еще небольшая практика, — транспортировка по воздуху невероятна удобна. Особенно, когда речь идет об экстренных ситуациях: травмы, полученные в ДТП, осложнения у беременных, инфаркты и инсульты, пострадавшие дети.

…Вертолет прилетел из Канашского района менее чем за полчаса, сел на лужайке неподалеку от главного корпуса Республиканской клинической больницы, которая пока заменяет вертолетную площадку. Скоро она будет капитальной, на днях решался вопрос, где ее будут оборудовать: к вертолетной площадке на самом деле требований не так много, ведь воздушная карета скорой помощи может сесть даже на полянку в лесу или в чистом поле. Главное, чтобы пациента можно было быстро доставить от нее в приемный покой без усилий и перекладываний.

Благодаря единой информационной системе встречавшие пострадавшего доктора уже изучили его историю болезни и были готовы проводить лечение. Несмотря на то, что пациент находился в тяжелом состоянии, в Чебоксары он был доставлен без ухудшения. В воздухе его сопровождали два врача-реаниматолога, которые для этого прошли специальное обучение. На случай, если во время транспортировки больному станет хуже, в салоне есть реанимационный модуль, который позволяет докторам провести интенсивную терапию.

Напомним, что первого пациента, который нуждался в срочной операции, перевезли по воздуху из Батыревского района 9 сентября, на следующий день доставили пациента с геморрагическим инсультом из Шумерлинского межтерриториального медицинского центра в Республиканскую клиническую больницу. Ему требовалась срочная нейрохирургическая операция.

Главный врач Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Ольга Краузе рассказала: «По контракту, который мы заключили с АО «Русские вертолетные системы», до конца года мы можем эвакуировать по воздуху не менее 47 пациентов. В экстренных ситуациях, когда на счету каждая минута, санавиация — это жизненная необходимость. Важно, чтобы у пациента были показания к транспортировке. Подчеркиваю, не к авиаперевозке, а просто к транспортировке. Потому что набор высоты у вертолета небольшой, никаких перепадов давления не происходит, он не испытывает каких-то перегрузок и чувствует себя так же, как если бы его везли в автомобиле. При этом мы выигрываем время, которое тратится на доставку».

СПРАВКА «СЧ» Час работы специалистов «Русских вертолетных систем» стоит 231 тысячу рублей, деньги на это выделяются из федерального бюджета. Сами вертолетчики готовы вылететь к пациенту в течение 30 минут после поступления вызова. В Чувашии за три года планируется оборудовать девять вертолетных площадок.

Фоторепортаж Максима Васильева: