Житель Новочебоксарска приговорен к 6 годам колонии за призывы к терроризму

Центральный окружной военный суд (г. Екатеринбург) вынес приговор 48-летнему жителю Новочебоксарска (уроженцу Таджикистана), признанному виновным в тяжком преступлении.

По материалам уголовного дела, расследованного Управлением ФСБ России по Чувашии, установлено, что мужчина, будучи приверженцем идеологии радикального толка, в одном из публичных сообществ сети интернет призывал своих сторонников к осуществлению террористической деятельности. Суд приговорил его к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Виновный также лишен права в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с размещением информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете. Приговор суда вступил в законную силу.

Управление ФСБ просит жителей республики быть осторожными в общении и новых знакомствах в сети интернет, так как участниками террористических организаций активно используются различные сетевые площадки для вербовки новых сторонников.

За 2018-2020 годы в Чувашии задержаны и осуждены за совершение преступлений террористического характера 11 человек.