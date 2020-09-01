Аккредитация СМИ в Едином информационном центре на выборах-2020 открыта до 18:00 10 сентября

Продолжается аккредитация СМИ на работу в Едином информационном центре на выборах-2020

На период проведения выборов в Чувашии, с 11 по 14 сентября 2020 года, в Чебоксарах будет работать Единый информационный центр. В режиме реального времени сюда будут поступать оперативные данные о ходе голосования по всей республике. В истории избирательного процесса подобная площадка будет задействована в регионе впервые.

Для работы в Едином информационном центре представителям СМИ необходимо пройти через простую процедуру аккредитации: достаточно направить заявку (форма) на электронную почту vibor8@cap.ru. Документы принимаются до 18:00 10 сентября 2020 года.

Единый информационный центр расположился по адресу: г. Чебоксары, улица Ярославская, дом 29. На площадке созданы все необходимые условия для работы журналистов, представителей политических партий и общественных организаций, информирования населения о событиях, происходящих на выборах. На большом мультимедийном экране будут отображаться последние данные о ходе голосования в городах и районах республики, явке избирателей, подсчете голосов.

Всего на базе центра запланировано проведение около 30 мероприятий для СМИ с участием различных спикеров регионального и федерального уровней.