На предприятии «Сеспель» будут производить оборудование для ракеты-носителя «Союз-5»

Информация об этом появилась на сайте госкорпорации «Роскосмос» после визита в Чувашию ее генерального директора Дмитрия Рогозина. Как сообщают в госкорпорации, на предприятии Дмитрий Рогозин ознакомился с комплексом оборудования для сварки трением с перемешиванием боковых конструкций новой ракеты «Союз-5». Этот новый технологический процесс будет применяться впервые. Для «Союза-5» по заказу входящего в госкорпорацию ракетно-космического центра «Прогресс» «Сеспель» изготовит три установки под сварку трением с перемешиванием деталей из алюминиевых сплавов и оснастку к ним.
Опубликовано: 7 сентября 2020 г.
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