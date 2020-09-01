Чебоксарский кинофестиваль пока не отменили

Чебоксарский международный кинофестиваль в этом году не состоится, из-за коронавируса его перенесли на май следующего года — такие новости появились в ряде федеральных СМИ. Авторы их ссылались на распоряжение, подписанное 31 августа врио Главы Чувашии. Но в Минкультуры республики с такой трактовкой документа категорически не согласны. «Ни о какой официальной отмене речь в распоряжении не идет, — поясняют в ведомстве. — Говорится в нем о проведении следующего Чебоксарского международного кинофестиваля, который состоится с 20 по 26 мая 2021 года. А что касается кинофестиваля нынешнего года, то сроки его проведения просто в очередной раз были сдвинуты. Сначала, напомним, кинофорум перенесли с мая на август, а затем, распоряжением врио Главы республики от 4 августа, была назначена новая дата — с 30 октября по 5 ноября 2020 года.