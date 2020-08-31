Сотрудник республиканского МЧС спас ребенка в Калининградской области

День рождения спасателя МЧС из Чувашии Валерия Алексеева стал вторым днем рождения для двенадцатилетнего мальчишки, решившего искупаться в Балтийском море. 9 августа школьник плавал на мелководье, но начал тонуть. Тогда-то его и вытащил из воды наш земляк.

Замначальника Центра ГИМС МЧС России по Чувашской Республике Валерий Алексеев в Калининградской области оказался почти случайно – решил навестить сына Сергея, проходящего срочную военную службу. В то воскресенье он с семьей проводил время на пляже – поиграв в волейбол, компания уже раздумывала, стоит ли купаться в достаточно прохладной воде, как вдруг послышались призывы о помощи. Сначала все подумали, что мальчишка балуется, но Валерий увидел испуганные глаза подростка и бросился в воду. Вытащив утопающего на берег, спасатель выяснил, что ребенок не пострадал и отделался лишь легким испугом.

«Видимо, решив передохнуть, мальчик попытался встать на ноги, но резко ушел вниз: на дне оказалась глубокая яма. В панике он начал захлебываться», – анализирует произошедшее сотрудник чрезвычайного ведомства. К своему поступку относится достаточно спокойно, считая, что ничего сверхъестественного не произошло и он просто оказался в нужном месте в нужное время.

Ни телефона, ни даже имени спасенного Валерий Алексеев взять не догадался. Лишь только попросил мальчишку в дальнейшем быть осторожнее.