Новые почтовые автомобили выйдут на улицы Чебоксар

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Автобаза УФПС Чувашской Республики получила 5 новых автомобилей. Это первая в 2020 году поставка почтового транспорта. До конца года автопарк регионального УФПС пополнят еще 14 машин.

Два новых автомобиля будут направлены в курьерскую службу Почты России в регионе, три других будут перевозить почтовые отправления в Чебоксарах. Грузоподъемность машин составляет 750 кг, они оснащены маячками, сиреной и сигнализацией с обратной связью.

В настоящее время автопарк Почты России в Чувашии насчитывает 117 единиц транспортной техники. Доставку курьерской почты осуществляют 8 машин. Общая протяженность почтовых маршрутов в республике составляет 12500 километров.

«Перевозка почтовых отправлений и грузов по всей Чувашии осуществляется только автомобильным транспортом. Поступившие машины будут работать в Чебоксарах, мы омолодим и усилим автопарк столицы Чувашии, что позволит и дальше обеспечивать высокое качество и скорость доставки почтовых отправлений», – подчеркнула заместитель директора УФПС Чувашской Республики по логистике Екатерина Петрова.

Опубликовано: 27 августа 2020 г.


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