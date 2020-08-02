С наградой!

Указом временно исполняющего обязанности Главы Чувашии от 19 августа 2020 года за вклад в развитие агропромышленного комплекса в Чувашской Республике и активную общественную деятельность награжден орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой» Агафонов Валентин Алексеевич — член общественной организации «Союз ветеранов агропромышленного комплекса Чувашской Республики».