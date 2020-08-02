Продовольственное эмбарго снизило зависимость от импорта и увеличило экспорт

Минсельхоз России подвел шестилетние итоги действия продовольственного эмбарго, введенного Указом Президента РФ от 6 августа 2014 года «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

По данным пресс-службы ведомства, за этот период страна снизила импорт продовольствия на треть — с 43,3 млрд долларов в 2013 году до 30 млрд долларов в 2019 году. А по свинине он сократился почти в десять раз, по мясу КРС — в 2,5 раза, по птице — практически в два раза. На треть уменьшился ввоз овощей и молочной продукции, существенно — томатов, яблок и груш.

В то же время российский аграрный экспорт увеличился в полтора раза, составив 25,6 млрд долларов по итогам 2019 года против 16,8 млрд долларов в 2013 году. В том числе зафиксирован существенный рост поставок за рубеж мясной и масложировой продукции, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности. Россия вошла в число лидеров по поставкам пшеницы, растительного масла, рыбы, сахара и ряда других категорий.