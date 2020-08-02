Урожайность зерновых в Чувашии превышает прошлогоднюю на 24%

На вчерашний день в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах республики скошено 166,7 тыс. га зерновых и зернобобовых культур. Намолочено более 500 тыс. тонн зерна — это более 57 процентов к плану. Урожайность составила 33,3 ц/га (в 2019 г. — 26,9 ц/га). Кроме того, к 26 августа собрано 2,6 тыс. тонн картофеля и 2,7 тыс. тонн овощей. Урожайность, правда, ниже, чем в прошлом году, — по «второму хлебу» она составляет 204,3 ц/га, по овощам 442,1 ц/га, а в 2019-м соответственно — 230,3 и 497,1 ц/га.