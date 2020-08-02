Заемщик может запретить кредитору продавать долг

При выдаче кредита или займа банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы и сельскохозяйственные КПК должны согласовывать с заемщиком возможность переуступить его долг третьим лицам и прописывать этот пункт в договоре. Об этом сообщает Банк России в информационном письме кредиторам.

Заемщик имеет законное право запретить или разрешить кредитору продавать долг третьим лицам — коллекторам или другим банкам, МФО или КПК. Согласованное с заемщиком условие прописывается в строке №13 таблицы договора.

Если кредитор не дает возможности выбора, не принимает вашу позицию или отказывается выдавать кредит из-за того, что вы против переуступки долга, уведомьте об этом Банк России.

Напоминаем гражданам — прежде чем подписывать договор, внимательно изучите его и подписывайте лишь в том случае, если каждое условие понятно. Вы имеете право взять документ домой на пять рабочих дней, чтобы разобраться во всех пунктах, за это время условия не могут измениться.

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