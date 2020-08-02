Заемщик может запретить кредитору продавать долг

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

При выдаче кредита или займа банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы и сельскохозяйственные КПК должны согласовывать с заемщиком возможность переуступить его долг третьим лицам и прописывать этот пункт в договоре. Об этом сообщает Банк России в информационном письме кредиторам.

Заемщик имеет законное право запретить или разрешить кредитору продавать долг третьим лицам — коллекторам или другим банкам, МФО или КПК. Согласованное с заемщиком условие прописывается в строке №13 таблицы договора.

Если кредитор не дает возможности выбора, не принимает вашу позицию или отказывается выдавать кредит из-за того, что вы против переуступки долга, уведомьте об этом Банк России.

Напоминаем гражданам — прежде чем подписывать договор, внимательно изучите его и подписывайте лишь в том случае, если каждое условие понятно. Вы имеете право взять документ домой на пять рабочих дней, чтобы разобраться во всех пунктах, за это время условия не могут измениться.

фото yandex.ru

Опубликовано: 25 августа 2020 г.


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