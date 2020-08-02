Пас на французском поле

Футболист с чувашскими корнями Головин отметился голевой передачей на старте чемпионата Франции.

Во Франции стартовал чемпионат страны по футболу. В одном из клубов — «Монако» — выступает полузащитник сборной России Александр Головин, у которого, как известно, имеются чувашские корни.

В воскресенье «Монако» на своем поле играл с командой «Реймс», на этот матч Головин вышел в стартовом составе. Игра для хозяев поначалу не складывалась: к середине первого тайма «Реймс» смог забить два мяча. Однако незадолго до перерыва «Монако» отыграл один гол, а на 55-й минуте и вовсе сравнял счет: после подачи Головина со штрафного ворота соперника поразил Бенуа Бадьяшиль.

Головин перешел из московского ЦСКА в «Монако» в 2018 году. За футболиста армейский клуб, как сообщалось, получил 30 млн евро.