С лучшим результатом сезона в мире

Представительница Чувашии в спортивной ходьбе Марина Новикова (Пандакова) показала лучший результат сезона в мире на прошедших в Москве соревнованиях «Фестиваль ходьбы Московия».

В ходьбе на 10 км среди женщин она первой пересекла финишную черту. Дистанцию спортсменка преодолела за 42 минуты 9 секунд. Помимо всего прочего, это еще и рекорд трассы. А занявшая второе место Надежда Сергеева отстала от победительницы почти на минуту.

Среди мужчин победил уральский ходок Василий Мизинов, время которого 38 минут ровно. Что тоже является и рекордом трассы, и лучшим результатом сезона в мире.

Между тем в Подольске прошли традиционные соревнования «Мемориал В. Абрамова». В беге на дистанции 3000 м второе место заняла чувашская спортсменка Екатерина Ишова с результатом 9:03.59. Первой финишную черту пересекла Елена Коробкина (8:59.06).