Анжелика Сидорова вновь победила

Прыгунья с шестом, выступающая на всероссийских соревнованиях за Москву и Чувашию, одержала очередную победу на турнире «Всегда» в российской столице.

Анжелика выиграла второй этап соревнования, взяв высоту 4,70 м. Неделей ранее спортсменка победила, покорив высоту 4,80 м. Это является третьим результатом сезона в мире. И на первом, и на втором этапе Сидорова попыталась прыгнуть на 4,85 м, но все три попытки оказались неудачными (видео с соревнований можно посмотреть на сайте «СЧ»).

Турнир «Всегда» является не легкоатлетическим в целом, в нем участвуют исключительно шестовики. Победители пока неизменны: так, среди мужчин оба этапа выиграл москвич Георгий Горохов. Сначала он показал результат 5,40 м, а в минувшее воскресенье прыгнул на десять сантиметров выше.

Что касается Сидоровой, на соревновании «Всегда» она является самой титулованной участницей. Анжелика — действующая чемпионка мира, неоднократно выигрывала чемпионаты Европы. В частности, в 2015 году Сидорова стала обладательницей золотой медали на командном чемпионате Европы в Чебоксарах.