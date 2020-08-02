СЕРГЕЙ ШОЙГУ

министр обороны РФ

«Международный военно-технический форум «Армия» стал крупнейшей в мире выставкой вооружений. В этом году свыше 90 делегаций прибыли для того, чтобы посмотреть достижения российских оружейников, все то, что наша оборонная промышленность может сделать. В рамках форума Минобороны России традиционно заключает контракты с предприятиями ОПК. Контрактная работа — процесс, который происходит из форума в форум. На текущий момент речь идет о 39 контрактах. Общая их сумма почти триллион сто шестьдесят миллиардов рублей. Это говорит о том, что оборонная промышленность и наука работают и происходит самое главное — перевооружение армии».