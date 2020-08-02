Дожди и стройконтроль отложили открытие Сугутского моста и проспекта И. Яковлева

Открыть обновленный проспект Ивана Яковлева и вторую часть Сугутского моста было намечено еще на праздничной неделе, посвященной дню рождения столицы Чувашии и 100-летию республики. Однако движению по этим городским дорогам так и не был дан старт.

Почему это произошло и когда чебоксарцам ждать, наконец, открытия объектов, из-за ремонта которых автолюбителям приходится стоять в пробках, рассказали в администрации Чебоксар.

Как пояснил директор управления ЖКХ и благоустройства Олег Белов, дорожные работы на этих объектах не закончены в полном объеме из-за проливных дождей, которые прекратились лишь недавно. На проспекте Ивана Яковлева после врезки газопровода незавершенным остается участок тротуара и площадка остановки «Улица Никитина». В связи с непогодой грунты находятся в нестабильном состоянии, что отрицательно скажется на качестве тротуаров, сообщил руководитель управления.

А на подходах к мосту через малую чебоксарскую речку Сугутка (напомним, в этом году здесь ремонтируется вторая половина моста, первая была сдана в прошлом году) специалисты строительного контроля ООО «Дорэксперт» совместно с представителями заказчика — Управления ЖКХ и благоустройства — обнаружили недочеты в уложенном асфальте. Они указали подрядчику на неудовлетворительное сцепление между нижним и верхним слоями асфальтобетона. В отобранных пробах выявлена пористость, что может говорить о повышенном водонасыщении уложенного слоя и недостаточном уплотнении, предположили эксперты.

Образцы дорожного полотна были направлены на лабораторные испытания, по результатам которых принято решение о фрезеровании слоя мелкозернистого асфальта на подходах к мосту на площади 50 кв. м и переукладке покрытия за счет подрядной организации, проинформировали в администрации города.

Словом, спешить с открытием объектов специально к празднику не стали. Важнее, чтобы все было сделано качественно и прослужило еще долгие годы.