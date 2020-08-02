За выходные в Чувашии сгорели два дома, еще два удалось отстоять

Два крупных пожара произошло в республике в минувшие выходные. Сначала в ночь на воскресенье огонь уничтожил дом с надворными постройками в деревне Матькасы Канашского района, а затем рано утром сгорела двухэтажная дача в коллективном саду «Заря» в Чебоксарах. За несколько часов до этого пожар повредил баню в деревне Шишкинеры Чебоксарского района, а расположенный рядом дом спасатели, к счастью, отстояли.

Уже вечером удалось отвоевать у огня и частный дом в Цивильске — здесь пожар уничтожил лишь часть кровли гаража.