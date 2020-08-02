Власти Чувашии подготовили план развития хмелеводства

В ближайшие пять лет в Чувашии заложат 50 га хмельников, что позволит почти на 50% увеличить площади хмеленасаждений. Благодаря этому появятся 130 новых рабочих мест. Эти цифры заложены в концепции развития хмелеводства в Чувашской Республике на 2020–2025 годы.

Республика является лидером в России по числу хмельников (более 90%). По данным на 2017 год, в целом по стране плодоносили 114 га хмельников. При этом, к примеру, в США площади хмельников в том году составляли 22,9 тыс. га, Германии — 19,54 тыс. га, Чехии — 4,95 тыс. га, Китай — 2 тыс. га.

Кроме того, из-за сурового климата (Чувашия — самый северный регион, где выращивают хмель в таких масштабах), большая часть вредителей зимой погибает. Поэтому вместо 10-12 химобработок за сезон, в Чувашии достаточно проводить 2-3. Это говорит об экологической чистоте чувашского хмеля, считают авторы концепции.

Основные хмелепроизводящие предприятия республики расположены в Ядринском, Урмарском, Вурнарском и Цивильском районах. В советское время лидировали Мариинско-Посадский и Козловский районы.