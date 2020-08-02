Педагоги обсудили воспитательный потенциал дополнительного образования

20 августа на базе Центра одаренных детей и молодежи «Эткер» состоялась работа дистанционной секционной площадки «Воспитательный потенциал системы дополнительного образования» в рамках августовской конференции педагогических работников «Воспитание и развитие личности как общенациональный стратегический приоритет». Всего в работе площадки приняли участие 132 педагога республики.

В ходе работы секции участники обсудили вопросы работы с одаренными и талантливыми детьми на примере реализации дополнительных общеразвивающих программ, просветительских мероприятий на базе Центра одаренных детей и молодежи «Эткер». Также участники секции познакомились с опытом работы Центра одарённых детей «Импульс», который представила Ольга Проничева, руководитель Центра.

Рассматривая вопрос «Роль дополнительного образования в формировании навыков будущего и soft-skills учащихся, участники секции отметили преимущества дополнительного образования в формировании «навыков будущего» — это доступность, способность выбора направления, комфортность процесса обучения.

Не остался без внимания вопрос о работе с родителями, который является основным в реализации программы воспитания образовательной организации. Генеральным директором ООО «Государство детей» Владимиром Шашковым был представлен анализ работы педагогов и родителей с Навигатором дополнительного образования детей, а также презентация новых модулей и возможностей Навигатора.

О ресурсах для реализации программы воспитания обучающихся для дополнительного образования» рассказала Елена Синдрякова, ведущий методист Центра естественно-математического образования Группы компаний «Просвещение».

По итогам работы секции были определены основные направления работы на 2020/2021 учебный год.