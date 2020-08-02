Технический директор завода в Новочебоксарске признан виновным в гибели работника

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В марте этого года слесарь-ремонтник, будучи на работе, проходил мимо гидравлического пресса, не обозначенного предупреждающими знаками безопасности. И зацепился одеждой за его движущуюся часть, в результате мужчину затащило на конвейер и прижало к его основанию. От полученной тяжелой травмы он скончался на месте происшествия.

Как следует из материалов уголовного дела, несчастный случай на производстве произошел вследствие нарушения техническим директором предприятия требований охраны труда.

Он не выявил опасности и не оценил уровень профессиональных рисков при эксплуатации технологического оборудования, не организовал установку защитных ограждений, а в зонах потенциально опасных производственных факторов — установку сигнальных ограждений и знаков безопасности. За нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека, суд приговорил технического директора к полутора годам условного лишения свободы.

Опубликовано: 21 августа 2020 г.


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