На кондитерской фабрике «АККОНД» запущена линия сахарного печенья

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В минувшие выходные г. Чебоксары отметил свою 551-ю годовщину. Для кондитерской фабрики «АККОНД» День города знаменателен еще и тем, что в эти дни предприятие празднует и свой День рождения. В 2020 году знаменитой фабрике — 77! По понятным причинам торжество не планировали отмечать с размахом, и в канун праздника состоялся рабочий запуск новой линии по производству оригинального сахарного печенья. Чтобы поздравить «АККОНД» со значимым событием и ознакомиться с внедряемыми инновациями и современными технологиями, с рабочим визитом фабрику посетили врио Главы Чувашской Республики О.А. Николаев, а также министр сельского хозяйства С.Г. Артамонов и глава администрации г. Чебоксары А.О. Ладыков.

Кондитерская фабрика «АККОНД», чья продукция пользуется спросом и в России, и в дальнем и ближнем зарубежье, постоянно наращивает производство и расширяет ассортимент, открывая все новые рынки сбыта.

АО «АККОНД» — это одна из ведущих кондитерских фабрик России, функционирующая с 1943 г. Предприятием выпускается около 100 тысяч тонн кондитерской продукции в год. Ежегодно предприятие увеличивает производственные мощности на 15%.
Сегодня предприятие имеет солидный ассортимент продукции, состоящий более чем из 300 наименований. Вся продукция «АККОНД» производится в соответствии с международным стандартом качества ISO 22000:2018. Основной акцент в сфере производства «АККОНД» делает на использование качественного и безопасного сырья.
АО «АККОНД» является одним из основных поставщиков федеральных сетей, сотрудничает с крупными дистрибьютерами по всей России и более чем с 30 странами ближнего и дальнего зарубежья.

На фабрике постоянно ведется процесс обновления ассортимента кондитерских изделий, улучшаются рецептуры классических и эксклюзивных сладостей, разрабатываются новые современные форматы упаковки, отвечающие сегодняшним запросам потребителя. Именно с этой целью предприятие инвестирует многомиллионные средства в плановую модернизацию и техническое перевооружение. Старые производственные линии демонтируются, и им на смену приходит новое европейское автоматизированное оборудование.
В сопровождении генерального директора Валерия Иванова врио Главы Чувашии ознакомился с новой линией. Олег Николаев дал высокую оценку фабрике и, поздравив Валерия Николаевича с приближающимся Днем рождения, отметил, что «АККОНД» является одним из ведущих предприятий кондитерской продукции в России и флагманом экономики Чувашии.

Новые вкусовые сочетания печенья-сэндвича «ТРИО».

«Мы периодически запускаем новые линии, а это говорит о том, что экономические показатели фабрики растут — на 10-15 процентов в год, что обеспечивает устойчивое развитие предприятия», — рассказал врио Главы региона об успешной реализации инвестиционного проекта Валерий Иванов. «Убежден, что продукт, в производство которого мы вложили немалые инвестиции, будет качественным, вкусным и конкурентоспособным. Благодарю весь наш коллектив за поддержку и поздравляю с Днем фабрики».

Валерий Николаевич также проинформировал, что с дополнительной линии сахарного печенья мощностью свыше 3 тыс. тонн продукции в год уже выпускаются новинки с различными вкусами и включениями. Новое оборудование оснащено формующими роторами с эксклюзивными дизайнами и дополнено опцией по выпуску продукции с двойной начинкой.

Инвестиции в данный проект составили 149 млн руб. Благодаря вводу новой производственной линии на фабрике «АККОНД» созданы дополнительные рабочие места.

В сопровождении генерального директора АО «АККОНД» Валерия Иванова врио Главы Чувашии Олег Николаев ознакомился с новой линией сахарного печенья.

Наиболее полюбившийся и хорошо знакомый продукт, сошедший с конвейера этой линии, — оригинальное трехслойное сахарное печенье «ТРИ-О» из хрустящего печенья с добавлением какао и кремовых начинок, выпускался в двух вкусах: «сливочный пломбир» и «шоколадный брауни». Сейчас фабрика расширила серию печенья новыми вкусовыми сочетаниями — печенье со вкусом капучино, арахисовой пасты, карамелизированного молока. Выпущен на новой линии уникальный продукт с двойной начинкой со вкусом вишни и сливок. Любителям сложных эксклюзивных продуктов предлагается попробовать глазированные конфеты «ТРИ-О».

Следуя тренду здорового питания, для производства печенья технологи используют только высококачественное сырье —сливки и какао-порошок, а специально разработанная рецептура придает продукту особенную хрустящую структуру.

Печенье выпускается в «карманном» формате — по 2, 4 и 6 шт. в упаковке, а также в «семейных» упаковках по 460 г и коробочках по 9 шт. Каждый может выбрать для себя наиболее удобный вариант — для офисного или домашнего чаепития либо для сладкого перекуса в течение дня.

После знакомства с производством участники мероприятия обсудили за круглым столом ключевые вопросы развития фабрики.

«Работа по модернизации у нас ведется во всех цехах. В наших ближайших планах до окончания года — монтаж еще двух производственных линий для развития ассортиментной линейки кондитерских изделий в удобных современных форматах. Благодаря модернизации производственных мощностей у нас постоянно создаются дополнительные рабочие места и ведется прием новых сотрудников, — комментирует генеральный директор АО «АККОНД» Валерий Иванов.

По доброй традиции в День рождения фабрики особо был отмечен вклад работников предприятия. Лучшие специалисты за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу были отмечены почетными грамотами и благодарностями Минсельхоза РФ.

Светлана Петрова

Фото: На новой линии мощностью свыше 3 тыс. тонн продукции в год уже выпускаются новинки с различными вкусами и включениями.

Опубликовано: 19 августа 2020 г.


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