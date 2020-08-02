В Моргаушском районе в ДТП погибли отец и дочь

Двое жителей Курганской области стали жертвами ДТП в Моргаушском районе. Произошло оно в воскресенье около 2 часов ночи на 628-м километре автодороги М-7 «Москва — Уфа». По предварительным данным, житель Москвы, ехавший на «Volvo» в сторону Нижнего Новгорода, совершил столкновение с идущим в попутном направлении автомобилем «Лада гранта», после чего обе машины вылетели в кювет. 47-летний мужчина, находившийся за рулем «Лады» и его 23-летняя дочь скончались на месте аварии, а супруга и 10-летний сын водителя были доставлены в больницу. Водитель иномарки не пострадал. Как сообщают в пресс-службе МВД по Чувашии, при освидетельствовании на месте ДТП у 42-летнего мужчины обнаружили алкогольное опьянение.
Опубликовано: 17 августа 2020 г.
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