Переработчикам сельхозпродукции компенсируют часть затрат на расширение и модернизацию производства

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Сельхозпроизводителям Чувашии из республиканского бюджета будут частично возмещаться прямые понесенные затраты на строительство или модернизацию объектов по переработке продукции. Постановление о правилах предоставления субсидий на эти цели принято на последнем заседании правительства.

Предприятиям, реализующим проекты по глубокой переработке зерна, компенсируется 20% фактической стоимости объекта. При реализации проектов по переработке масличных культур и консервированию рыбы, ракообразных и моллюсков — 25%. Субсидированию подлежат проекты, реализация которых начата не ранее чем за 3 года до начала предоставления субсидии и прошедшим отбор в Минсельхозе России.

В частности, производством комбикормов в республике занимается более 50 организаций, растительного масла — 4 организации, 10 предприятий — переработкой рыбы и рыбной продукции.

Опубликовано: 17 августа 2020 г.


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