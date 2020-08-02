ЖКХ Чувашии готовится к отопительному сезону

17 августа на еженедельной планерке под руководством врио Главы Чувашии Олега Николаева обсуждался вопрос подготовки объектов ЖКХ к новому осенне-зимнему отопительному сезону.

На сегодняшний день на территории республики действуют 985 котельных, отапливающих жилищный фонд и социальные объекты, средний возраст которых составляет порядка 19 лет. На сегодня плановые технические мероприятия выполнены на 60% из них.

Плановые технические мероприятия по подготовке электрических сетей и трансформаторных подстанций выполнены на 74%.

Средний процент выполнения работ по подготовке объектов коммунального хозяйства к отопительному сезону составляет 69%.

Для резервного обслуживания коммунальных котельных и объектов высокой категорийности в наличии имеется 463 резервных источника энергоснабжения (281 – передвижных, 182 – стационарных).

В преддверии начала отопительного периода 2020-2021 важной задачей является снижение задолженности организаций жилищно-коммунального комплекса за потребленные энергоресурсы. Просроченная задолженность организаций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 2,2% и по состоянию на 1 августа составила 2 млрд 976,8 млн рублей. В настоящее время Минстроем Чувашии совместно с ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» и администрациями муниципальных образований Чувашской Республики разработан график погашения просроченной дебиторской задолженности.