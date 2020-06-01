Призеры Школьной лиги Международного инженерного чемпионата получат дополнительные баллы на ЕГЭ

Автор: Джульетта ФедороваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Старшеклассники из Чувашии стали серебряными призерами Школьной лиги Международного инженерного чемпионата «CASE-IN». Это один из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей», на котором школьники представили свои идеи по переработке пластиковых отходов.

Учащиеся энергокласса «РусГидро» на базе новочебоксарского лицея №18 Мария Чиркина, Александра Зотова, Екатерина Ильина и Михаил Герасимов предложили создать особую экономическую зону и развивать производство с «нулевыми» выбросами. Также они озвучили идею разработать приложения для смартфонов, при помощи которых пользователи будут получать баллы за сортировку мусора и обменимвать их на скидки и товары.

Наградой старшеклассникам станут дополнительные баллы на ЕГЭ.

Опубликовано: 16 июня 2020 г.


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