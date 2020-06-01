Театры гастролируют онлайн

Вчера стартовали обменные онлайн-гастроли драматических театров, посвященные 100-летию Чувашской автономной области. Начали работу театральные мосты «Чувашия — Башкортостан», «Чувашия — Марий Эл», «Чебоксары — Ульяновск».

Спектакль Чувашского драматического театра «Мунча кунĕ» (День очищения) по пьесе Арсения Тарасова можно посмотреть на официальных сайтах Чувашского государственного драмтеатра имени К.В. Иванова, Башкирского театра драмы имени М. Гафури, Марийского национального театра драмы имени М. Шкетана, Ульяновского драмтеатра имени И. Гончарова. Режиссер спектакля и художник — народный артист СССР Валерий Яковлев.