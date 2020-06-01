Двое жителей Чувашии обвиняются в ограблении инвалида

В суд направлено уголовное дело по факту ограбления в Чебоксарах инвалида.

К этому, по выводам следствия, причастны 36-летний житель Чебоксар и 35-летний житель Канашского района. В зависимости от степени участия они обвиняются в краже, грабеже и уничтожении официальных документов. По версии следствия, апрельским днем этого года в подъезде многоквартирного дома по улице Хузангая мужчины напали на 58-летнего инвалида, который передвигается на костылях.

Один из злоумышленников удерживал потерпевшего, а второй вытащил из кармана его одежды личные документы, банковскую карту и деньги в сумме 3 тысячи рублей. После этого грабители скрылись. Позже, чтобы скрыть улики, один из них поджег паспорт гражданина России и другие документы, похищенные у потерпевшего. В ходе предварительного следствия, которое проводила полиция, установлена причастность обвиняемых и к другим преступлениям. Дело направлено в суд.