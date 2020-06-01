На субсидирование сельского хозяйства в Чувашии дополнительно направят 500 млн рублей

Такие данные привел парламентариям врио Главы Чувашии Олег Николаев в своем отчете о работе Правительства Чувашии в 2019 году, с которым выступил 11 июня в республиканском Госсовете. Он сравнил, что было сделано для развития агропромышленного комплекса в прошлом году, и назвал объемы финансирования на 2020 год. Если на поддержку приоритетных направлений развития сельского хозяйства в 2019 году предоставлено 2,8 млрд рублей, то в 2020 году Правительство Чувашии заложили 3,3 млрд рублей.

Прежде всего, государственную поддержку сельское хозяйство получает в виде льготных кредитов, субсидирования части затрат на закупаемую мелиоративную и сельскохозяйственную технику, строительства овоще- и картофелехранилищ, тепличных комплексов, животноводческих ферм.

«При чем названные меры поддержки существенно увеличены в текущем 2020 году» — отметил Олег Николаев.

Также было сказано, что в текущем году существенно увеличены меры поддержки сельхозтоваропроизводителей. Запущена программа сельской ипотеки, за счет субсидий из республиканского бюджета ставка снижена до 0,1 %.

В настоящее время идет работа по оказанию поддержки личным подсобным хозяйствам — производителям молока. По предварительным подсчетам субсидии получат 22 тысячи личных подсобных хозяйств.

Готовятся и другие решения, направленные на повышение качества жизни в сельской местности. Например, одна из перспективных задач в области сельского хозяйства – к 2022 году ввести в оборот все необрабатываемые сельхозземли.