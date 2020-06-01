Новый причал в Чебоксарах и пионерлагерь в Цивильске. История республики на страницах «СЧ»

65 лет назад — 14 июня 1955 года

Возле Цивильска, на опушке изумительно красивой дубравы, построен новый пионерский лагерь. В первые дни июня он торжественно открыл свои двери для 420 ребят.

«…Горнист протрубил сбор. Под звуки марша отряды собираются на линейку у высокой мачты. Председатели советов отрядов рапортуют председателю совета дружины о готовности к открытию лагеря. На линейке выстроились 378 человек — все, за исключением дежурного отряда.

Секретарь областного совета профсоюзов Ф. Никифоров объявляет лагерь открытым.

На мачте взвивается алое полотнище. Гремит горн, бьют барабаны. <…>

Исполняется песня юных пионеров.

После вкусного обеда и отдыха начался концерт художественной самодеятельности, на стадионе выступали юные гимнасты, волейболисты, легкоатлеты, футболисты.

Лагерь открыт. Наступило пионерское лето. Впереди у ребят веселый, здоровый отдых; прогулки по окрестным лесам, купание в реке, работа на лагерном сельскохозяйственном участке, где растет кукуруза, спортивные игры и развлечения, сбор лекарственных трав…

За лето в Цивильском лагере побывает 1320 пионеров».

90 лет назад — 13 июня 1930 года

Уполномоченный Алатырского райисполкома Холмский задумал похвастаться револьвером в квартире учительниц села Кувакино.

«И похвастался!

Револьвер неожиданно выстрелил. Пуля пробила край стола и попала в ногу учительницы Силецкой. Та упала, обливаясь кровью.

Другая учительница, Маланьичева в полночь повезла раненую в больницу. Во время быстрой езды Маланьичева сильно ударилась ногой о телеграфный столб. Подъехав к больнице, они не смогли слезть с повозки.

Холмскому это дело с рук сошло. Учительницы побоялись даже попросить бюллютень о болезни в страхкассе.

Нужно привлечь к ответственности Холмского.

ОЛЬГИН».

60 лет назад — 11 июня 1960 года

В Чебоксарах появился новый причал. На снимке к нему подходит пассажирский пароход, закрыв собой старый.

«Новый двухпалубный пассажирский дебаркадер построен для Чебоксар на Городецкой судоверфи. Корпус дебаркадера длиной 65 метров собран блочно-секционным способом, верхняя надстройка — из готовых секций. На новом дебаркадере предусмотрены все условия для удобного отдыха пассажиров.

Позавчера у нового дебаркадера впервые отдали швартовы пароход «Волга» и дизель-электроход «Багратион».

Прежний пассажирский причал переведен на другое место. Здесь будут производиться теперь грузовые операции».

Фото П. Ефремова

30 лет назад — 9 июня 1990 года

В Новочебоксарске началось строительство нового православного храма. Высота его колокольни составит 43 метра. Автор проекта — архитектор А.Б. Орешников. Строительству предшествовал долгий пост и молитвы.

«Строительную площадку новочебоксарского храма с утра заполонили сотни людей. Они не просто ждали торжества, а очищали котлован от обрубков бетонных свай, волоком и на носилках подымали наверх многокилограммовые глыбы: зачем же пропадать добру, пригодится.

Но вот все стихло. К месту закладки камня и водружению креста на место будущего престола выстлана холщовая дорожка, усыпанная цветами и травой. Начинается крестный ход… Архиепископ Варнава, настоятель новочебоксарского храма отец Илия, священнослужители Введенского кафедрального собора в праздничных облачениях. Читают молитвы, освящается место будущего храма, в фундамент алтарной части устанавливается гранитный камень, где выбиты дата и имя князя Владимира. Именно в его честь будет воздвигнут храм. Строится он на пожертвования верующих.

Л. Никитин».