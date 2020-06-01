Новый причал в Чебоксарах и пионерлагерь в Цивильске. История республики на страницах «СЧ»

Автор: Ольга ЛебедеваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

65 лет назад — 14 июня 1955 года

Возле Цивильска, на опушке изумительно красивой дубравы, построен новый пионерский лагерь. В первые дни июня он торжественно открыл свои двери для 420 ребят.

«…Горнист протрубил сбор. Под звуки марша отряды собираются на линейку у высокой мачты. Председатели советов отрядов рапортуют председателю совета дружины о готовности к открытию лагеря. На линейке выстроились 378 человек — все, за исключением дежурного отряда.

Секретарь областного совета профсоюзов Ф. Никифоров объявляет лагерь открытым.

На мачте взвивается алое полотнище. Гремит горн, бьют барабаны. <…>

Исполняется песня юных пионеров.

После вкусного обеда и отдыха начался концерт художественной самодеятельности, на стадионе выступали юные гимнасты, волейболисты, легкоатлеты, футболисты.

Пионеры Саша Воскресенский, Леня Скубков, Юра Оплавин читают интересную книгу. Фото П. Ефремова.

Лагерь открыт. Наступило пионерское лето. Впереди у ребят веселый, здоровый отдых; прогулки по окрестным лесам, купание в реке, работа на лагерном сельскохозяйственном участке, где растет кукуруза, спортивные игры и развлечения, сбор лекарственных трав…

За лето в Цивильском лагере побывает 1320 пионеров».

90 лет назад — 13 июня 1930 года

Уполномоченный Алатырского райисполкома Холмский задумал похвастаться револьвером в квартире учительниц села Кувакино.

«И похвастался!

Револьвер неожиданно выстрелил. Пуля пробила край стола и попала в ногу учительницы Силецкой. Та упала, обливаясь кровью.

Другая учительница, Маланьичева в полночь повезла раненую в больницу. Во время быстрой езды Маланьичева сильно ударилась ногой о телеграфный столб. Подъехав к больнице, они не смогли слезть с повозки.

Холмскому это дело с рук сошло. Учительницы побоялись даже попросить бюллютень о болезни в страхкассе.

Нужно привлечь к ответственности Холмского.

ОЛЬГИН».

60 лет назад — 11 июня 1960 года

В Чебоксарах появился новый причал. На снимке к нему подходит пассажирский пароход, закрыв собой старый.

«Новый двухпалубный пассажирский дебаркадер построен для Чебоксар на Городецкой судоверфи. Корпус дебаркадера длиной 65 метров собран блочно-секционным способом, верхняя надстройка — из готовых секций. На новом дебаркадере предусмотрены все условия для удобного отдыха пассажиров.

Позавчера у нового дебаркадера впервые отдали швартовы пароход «Волга» и дизель-электроход «Багратион».

Прежний пассажирский причал переведен на другое место. Здесь будут производиться теперь грузовые операции».

Фото П. Ефремова

30 лет назад — 9 июня 1990 года

В Новочебоксарске началось строительство нового православного храма. Высота его колокольни составит 43 метра. Автор проекта — архитектор А.Б. Орешников. Строительству предшествовал долгий пост и молитвы.

Фото С. Игнатьева: К закладке православного храма приступили с любовью и добром.

«Строительную площадку новочебоксарского храма с утра заполонили сотни людей. Они не просто ждали торжества, а очищали котлован от обрубков бетонных свай, волоком и на носилках подымали наверх многокилограммовые глыбы: зачем же пропадать добру, пригодится.

Но вот все стихло. К месту закладки камня и водружению креста на место будущего престола выстлана холщовая дорожка, усыпанная цветами и травой. Начинается крестный ход… Архиепископ Варнава, настоятель новочебоксарского храма отец Илия, священнослужители Введенского кафедрального собора в праздничных облачениях. Читают молитвы, освящается место будущего храма, в фундамент алтарной части устанавливается гранитный камень, где выбиты дата и имя князя Владимира. Именно в его честь будет воздвигнут храм. Строится он на пожертвования верующих.

Л. Никитин».

 

 

Опубликовано: 11 июня 2020 г.


Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.