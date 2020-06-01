«Чебоксарские ястребы» пошли в волонтеры

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

К всероссийской акции «Лига помощи ветеранам спорта», проводимой благотворительным фондом «Созвездие Добра» под эгидой Минспорта РФ, присоединилась и баскетбольная команда Чебоксар. Подопечными «ястребов» стали десять ветеранов-баскетболистов, среди которых есть и чемпионка мира. Первые две партии гуманитарных наборов, в основном из круп, были закуплены за счет республиканской Федерации баскетбола.  Третью, доставленную на днях ветеранам, собрали с помощью одной из крупных торговых сетей. К крупам добавились апельсины, лимоны, яблоки и другая полезная для спортсменов еда. «Развозить наборы мы планируем два раза в месяц, – говорит президент Федерации баскетбола Чувашии Сергей Худаев. – А еще мы хотели бы расширить список, добавить в него представителей бокса, гимнастики, легкой атлетики. Письмо в благотворительный фонд мы уже направили, надеемся, что нас поддержат».

Опубликовано: 10 июня 2020 г.


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