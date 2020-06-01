120 человек оштрафованы за разведение костров и сжигание сухой травы

За нарушения требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима в республике привлечены к ответственности 120 человек. За выжигание сухой травы, использование открытого огня и разведение костров наказаны сто три гражданина и семнадцать должностных лиц, сообщают в МЧС России по Чувашии.

Напомним, режим установлен в регионе с 4 апреля, штрафы для нарушителей требований пожарной безопасности в этот период увеличиваются вдвое. Для граждан сумма взыскания составляет до 4 тыс. руб., для должностных лиц — до 30 тыс. руб., юридические лица наказываются штрафом до 400 тыс. руб. При значительном ущербе виновнику грозит уголовная ответственность.