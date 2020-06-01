Новости районов короткой строкой

Благоустройству — самое время, а с концертом придется подождать

В КРАСНОАРМЕЙСКОМ активно взялись за благоустройство главных улиц. По улице Ленина в райцентре восстанавливают разбитые тротуары, ремонтируют систему горячего водоснабжения, устанавливают велопарковки. В юго-восточном микрорайоне, где земельные участки предоставлены многодетным семьям, начаты работы по газификации. Глава администрации Александр Кузнецов обсудил с жильцами вопросы благоустройства территории.

В КОЗЛОВКЕ открылся виртуальный концертный зал в детской школе искусств. В нем 55 мест и установлен большой экран с видеопроектором. Как отметил на открытии глава администрации Козловского района Андрей Васильев, виртуальное концертное пространство позволит ученикам равняться на исполнителей мирового уровня, а горожане, когда улучшится эпидемиологическая ситуация, смогут присутствовать на видеоконцертах знаменитостей.

В ВУРНАРАХ готовятся к новому отопительному сезону, сообщает администрация поселения. Проводится замена изношенных труб на участке подземной теплотрассы по улице Советской. Здесь обнаружена протечка труб.

В КОМСОМОЛЬСКОМ местные жители микрорайона Ивана Кабалина ждут не дождутся, когда, наконец, преобразится их двор. По словам руководителя администрации Комсомольского сельского поселения Марии Илларионовой, скоро здесь появятся тротуары и парковки, установят детскую и спортивную площадки, сделают освещение, украсят территорию малыми архитектурными формами.

В ШУМЕРЛЕ в Международный день защиты детей трем молодым семьям вручили жилищные сертификаты. Документ позволит им получить социальную выплату на приобретение или строительство жилья. Всего в этом году такую поддержку получат 11 семей города на сумму чуть более 7 млн рублей, проинформировали в городской мэрии.

Публикуется в рамках проекта «Власть на месте» при поддержке Мининформполитики Чувашии