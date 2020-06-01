Более века назад чуваши входили в число самых многочисленных народов Саратовской губернии

Такую статистику приводит Саратовстат в преддверии Переписи населения России, которая состоится в октябре 2020 года.

Перепись в Саратовской губернии проходила в 1897 году. Тогда «топ-6» народов края составляли русские, немцы, украинцы, мордва, татары и чуваши. К 2010 году этнографический состав в регионе изменился. Если русские, украинцы и татары сохранили свое лидерство, то три другие народности сменили казахи, армяне и азербайджанцы.

На размышления наводят итоги переписей, проходивших в стране после Великой Отечественной войны. Так, в 1956 году в Саратовской области проживало 9877 чувашей, в 1979-м — 17497, в 1989-м — 20613. Но уже последующие переписи фиксируют спад: в 2002 году — 15956 человек, в 2010 — 12261…