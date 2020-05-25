Для регистрации общего имущества СНТ теперь достаточно одного представителя

С 4 июня этого года вступает в силу Федеральный закон от 25.05.2020 № 162-ФЗ, который уточнил и дополнил отдельные вопросы деятельности садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ.

Теперь на законодательном уровне четко прописано, что к исключительной компетенции общего собрания товарищества отнесено принятие решения об обращении с заявлением о кадастровом учете и государственной регистрации прав на имущество общего пользования, расположенного в границах СНТ. Представитель, уполномоченный на подачу заявлений в орган регистрации, выбирается на собрании членов товарищества.

Ранее заявления о регистрации права общей долевой собственности на земельный участок и другое общее имущество должны были подавать все сособственники. В крайнем случае действовать от их имени мог представитель по нотариально удостоверенной доверенности. Это требование влекло дополнительные затраты на ее оформление.

Внесенные поправки ликвидируют правовые пробелы и минимизируют расходы садоводов.