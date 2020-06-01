В малом и среднем бизнесе занято 12,3% общей численности рабочей силы в Чувашии

Это 52 позиция среди 85 регионов страны. По РФ данный показатель составляет 15%, сообщает агентство «РИА Рейтинг».

В лидерах — Калининградская область и Хабаровский край, где на долю занятых в бизнесе приходится 23,8%. По всей видимости, близость Калининградской области к странам ЕС и, с другой стороны, близость Хабаровского края к Китаю, оказывают стимулирующее действие на развитие малого бизнеса в этих регионах, считают эксперты. В то же время в Ингушетии этот показатель всего лишь 1,7%.

Оборот малого и среднего бизнеса в Чувашии в расчете на одного работающего составляет 2,7 млн рублей при 4,6 млн в целом по стране.