На развитие сельских территорий в Чувашии в этом году направят 3,7 млрд рублей

Особое внимание на заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием было уделено реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Первый заместитель Министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов и заместитель министра Оксана Лут отметили важность доведения средств по линии Госпрограммы. Представителям региональных органов АПК поручено ускорить проведение конкурсных процедур в рамках проектов, а также в кратчайшие сроки представить подробные планы реализации мероприятий программы на ближайшие месяцы.

В Чувашии на финансирование программы «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики» на 2020 год предусмотрено 946,4 млн. рублей. В ее рамках ведется работа по улучшению жилищных условий граждан, благоустройству сельских территорий, развитию их газификации и водоснабжения, развитию компактной жилищной застройки, строительству автомобильных дорог в сельской местности и так далее. Задачи создания комфортных условий проживания на селе решаются и в рамках программ в сферах образования, здравоохранения, культуры и спорта, отметил Сергей Лисицын. По его словам, в этом году на развитие сельских территорий Чувашии всего планируется направить 3,7 млрд рублей, это в 1,4 раза больше, чем в 2019 году