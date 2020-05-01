Давность пользования земельным участком не гарантирует прав на него

Приобретать участки нужно законно

До 1990 года вся земля на территории Российской Федерации находилась в собственности государства. Бывало, в то время участки граждане занимали с устного разрешения местной администрации либо без разрешения вообще. Земля могла «продаваться» от одного владельца другому без всякого оформления у нотариуса, без регистрации в органе местного самоуправления. В итоге фактические владельцы земли попадали в ловушку.

К примеру, Нина Владимирова (персональные данные изменены) обратилась в суд с иском о признании права собственности на земельный участок в силу приобретательной давности. Мотивировала она свои требования тем, что в 2003 году заключила договор купли-продажи участка, и с того момента владела им как своим собственным. Однако у продавца и предыдущих владельцев участка не было правоустанавливающих документов, поэтому истица во внесудебном порядке зарегистрировать право собственности на него не имеет возможности.

Суд отказал Владимировой в удовлетворении иска. В решении указано, что в соответствии со статьей 234 Гражданского кодекса РФ приобретательная давность может быть применена только в отношении земельных участков, которые находились в частной собственности. То, что истица занимает участок длительный срок, не имеет значения. Возможность признания права собственности на неправомерно занимаемый земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, в порядке приобретательной давности законом не предусмотрена. Поэтому суд не мог признать пользование участком добросовестным.

В управлении Росреестра отмечают, что приобретательная давность не может распространяться и на случаи самовольного захвата земельных участков, даже если там возведены постройки.