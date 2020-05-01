Росреестр сообщает о появлении сайтов-двойников, предлагающих получить выписку из ЕГРН

В связи с эпидемией короновируса значительно вырос спрос на услуги, которые можно получить дистанционно. Среди них — выдача информации из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Этим не преминули воспользоваться мошенники.

Сайты-двойники стали расти в интернете как грибы после дождя, сообщили корреспонденту «СЧ» в Управлении Росреестра по Чувашии. Они активно предлагают онлайн-услуги по предоставлению сведений из ЕГРН. Чтобы привлечь клиентов, сулят скидки, обещают чуть ли не молниеносное получение необходимых выписок по цене, которая ниже, чем в официальном источнике. Многие граждане «клюют» на эти уловки, забывая, что мошенники могут дать неактуальную или вообще ложную информацию.

Нередко аферисты заявляют о своих полномочиях действовать от лица ведомств и имеют похожие на их официальные сайты символику и названия (например, РОССЕГРН, ЕГРН.Реестр, Агентство федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации и др.). Схожие по названию сайты с припиской online, удвоенными согласными и прочими путающими граждан элементами не имеют никакого отношения к официальному предоставлению сведений из Росреестра.

Люди, обратившиеся к таким сайтам и оплатившие «услугу», в итоге либо вовсе не получают необходимую информацию, либо им направляются ложные данные. Более того, на сайтах подобного рода существуют предложения о покупке сведений, которые Кадастровая палата предоставляет бесплатно (например, о кадастровой стоимости объекта).

В управлении обращают внимание: только сайты kadastr.ru и rosreestr.ru являются единственными официальными сайтами Кадастровой палаты и Росреестра и только здесь можно получить достоверную и актуальную информацию о недвижимости. Уполномоченных представителей и посредников эти государственные структуры не имеют. Росреестр в отличие от сайтов-посредников несет ответственность за предоставляемые сведения.

Для борьбы с такими организациями-посредниками и сайтами в правительство России внесен законопроект, который предусматривает введение административной ответственности за незаконную перепродажу сведений ЕГРН третьим лицам, а также за создание и использование сайтов-двойников Росреестра. Ожидается, что в 2020 году законопроект будет принят Госдумой, сообщили в управлении Росреестра.

Фото RG.ru: «Российская газета» напоминает — госуслуги Росреестра можно получить в электронном виде с помощью специальных сервисов на официальном сайте ведомства.