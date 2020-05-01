Студенты из Чувашии — в топе федерального проекта «Профстажировки 2.0»

Чувашия заняла третье место, а ЧГУ имени И.Н. Ульянова — второе в стране по количеству студентов-победителей первой волны федерального проекта «Профстажировки 2.0». Этот проект разработан АНО «Россия — страна возможностей» и Общероссийским народным фронтом, в его рамках ведущие предприятия страны предлагают студентам и аспирантам найти решение стоящих перед ними реальных производственных задач.

В проекте представлены крупнейшие вузы России. Из 359 победителей, обучающихся в 96 вузах страны, 47 человек — из Чувашии, 28 — студенты ЧГУ. Активно участвуют студенты республики и во второй волне конкурса, итоги которой будут известны уже в июле.