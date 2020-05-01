Проект НТРК Чувашии вышел в финал международного конкурса «Свет миру»

Телепроект Национального телевидения Чувашии — программа «Агенты 550» попала в финал международного конкурса «Свет миру». Программа появилась в сетке вещания НТРК Чувашии в 2019 году и была посвящена 550-летию Чебоксар. Не случайно ее участники, воспитанники детского медиа-центра «Куча мала!», прозвали себя «агентами пять-пять-ноль».

Их миссия была в том, чтобы сделать как можно больше полезных дел для родного города. Ребята сажали цветы, убирали мусор, проводили праздники во дворе. А взрослые профессионалы НТРК снимали о них сюжеты. В этом году проект продолжился и стал шире: с доброй миссией дети ездят по всей республике и называются агентами «один-ноль-ноль» — в честь 100-летия образования Чувашской автономии. Итоги конкурса подведут 30 мая, тогда и станет известно, какое место заняли наши «супергерои».