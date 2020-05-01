«АККОНДМОЛОКО»: мы работаем для вас без выходных

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Непрерывная работа над улучшением качества продукции, запуск интернет-магазина «АККОНД» и организация бесконтактной доставки продукции через онлайн-продажи, разработка новинок и вывод их на новые рынки сбыта, расширение ассортиментной линейки в федеральных торговых сетях — крупнейшему в Поволжье сельскохозяйственному комплексу полного цикла АО «Фирма Акконд-агро» и ООО «АККОНДМОЛОКО» сегодняшние непростые условия диктуют новые законы ведения бизнеса. О том, как предприятие развивается и находит новые точки роста в период пандемии, рассказал генеральный директор АО «АККОНД» Валерий Иванов.

— Валерий Николаевич, как известно, группа компаний «АККОНД» всегда ставила своей приоритетной задачей заботу о здоровье своих потребителей. Как в сегодняшних условиях вам удается обеспечить безопасность на производстве, да еще ставить новые цели по развитию?

На производстве присутствует минимальное количество работников.

На производстве присутствует минимальное количество работников.

— У коров выходных нет! Наш комплекс — это предприятие с непрерывным циклом, поэтому ни ферма, ни завод по переработке молока не прекращают работу и делают все для того, чтобы на столах жителей республики всегда были их любимые свежие продукты. Мы максимально четко соблюдаем все рекомендованные Роспотребнадзором профилактические меры на всех этапах производственного цикла — от работ в полях до фасовки готового продукта и доставки его на прилавки магазинов.

— Подготовка к посевной кампании идет в обычном режиме? Какие меры безопасности предприняты в разгар полевых работ и влияет ли это на привычный цикл событий?

— Да, сейчас у аграриев горячая пора, и карантин — не повод забросить поля. Все полевые работы ведутся в штатном режиме. При этом соблюдаются повышенные меры профилактики распространения инфекции — фермеры во время работы в поле используют маски, перчатки, дезинфицирующие средства. Работники в полной мере обеспечены всеми средствами защиты. В поле специалисты выходят по одному, обеды развозят с соблюдением карантинных мер — в санитарной одежде, перчатках и респираторах. Мы уже провели работы по боронованию почв. Сейчас готовимся к посевной пшеницы, ячменя и овса. Посевная площадь в этом году составит 1680 га. Яровыми культурами планируется засеять 780 га (пшеница — 280 га, ячмень — 460 га, овес — 40 га), 200 га — однолетними травами, 300 га — кукурузой на силос. Посев многолетней травы планируется провести на площади 400 га. Озимыми в прошлом году засеяно 400 га.

— А как обстоят дела на ферме и заводе?

— Мы производим продукты питания и поэтому должны всегда действовать на опережение. Все наши сотрудники проинструктированы о соблюдении мер безопасности и обеспечены всеми средствами защиты. Перед тем, как приступить к своим обязанностям, все без исключения проходят процедуру дезинфекции, измеряют бесконтактно температуру. Температура измеряется в течение рабочего дня каждые 4 часа. Работники с недомоганием до работы не допускаются. Во всех бытовых и производственных помещениях каждые два часа проводится санитарная обработка.

В доильном цехе мастера машинного доения работают только в санитарной одежде. На производстве тоже все строго. В цехах все работают в медицинских масках и перчатках. У каждого работника индивидуальная форменная одежда, которая ежедневно стирается и дезинфицируется в специальных санитарных машинах.

Производственные помещения оснащены мощными УФ-воздухоочистителями от вирусов и бактерий, воздух озонируется. Смены разведены во времени. К тому же многие процессы на производстве автоматизированы, поэтому в цехах присутствует минимальное количество работников.

Температура измеряется в течение рабочего дня каждые 4 часа.

Под контролем и регулярная санитарная обработка оборудования. Все линии работают бесперебойно, так как за время самоизоляции спрос на молочную продукцию заметно возрос. Потребление увеличилось — вся семья дома, дети на дистанционном обучении. Люди больше покупают, хотят пробовать что-то новое, экспериментировать на кухне, стараются питаться правильно, а молочные продукты как нельзя лучше для этого подходят. К тому же во время вирусов и простуд очень важно поддерживать свой иммунитет и употреблять пищу, богатую витамином D, о пользе которого сейчас пишут очень много. А молочные продукты — творог, сметана, сливочное масло — как раз помогают восполнить его недостаток.

— Одной из последних новинок, запущенных с новых линий ООО «АККОНДМОЛОКО», как раз было сливочное масло?

— Да, в конце 2019 года мы запустили линейку молочной продукции «Гармония дня» в новом удобном формате пластиковой бутылки и новый для предприятия продукт — масло сливочное «Гармония дня» с массовой долей жира 72,5% и 82,5%. Сначала реализовывали новинки через свою фирменную торговую сеть, а сейчас вы можете найти их на полках федеральных сетей.

Сливочное масло «Гармония дня» — одна из последних новинок, запущенная с новой производственной линии ООО «АККОНДМОЛОКО».

— Сегодняшняя ситуация в мире диктует новые тренды в развитии торговли. Все больше предприятий организовывают продажу своих товаров онлайн. Как вы развиваете этот канал?

— Действительно, сейчас продажа продуктов первой необходимости через наш интернет-магазин akkond-online.ru с возможностью бесконтактной доставки все больше набирает обороты. Все молочные продукты, а также хлеб и кондитерские изделия можно заказать для себя и родных, не выходя из дома. В условиях, когда многие из нас стараются без особого повода не покидать свои квартиры, этот формат особенно актуален.

— В ближайшее время порадуете своих покупателей чем-то интересным?

— Конечно, совсем скоро планируем расширить линейку сливочного масла, творога и сметаны. А сейчас желаю всем здоровья. Питайтесь вкусно и полезно, поддерживайте иммунитет, заряжайтесь энергией и обогащайте свой организм витаминами с помощью натуральных молочных продуктов. Качество и безопасность для нас превыше всего!

 

Светлана Петрова

 

Фото: В цехах все работают в медицинских масках, перчатках и индивидуальной форменной одежде.

Опубликовано: 19 мая 2020 г.


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