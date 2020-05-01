В жилых домах закроют «наливайки» площадью менее 20 кв. м

Вот уже в течение нескольких лет жильцы дома № 12 по проспекту 9-й Пятилетки в Чебоксарах периодически обращаются в редакцию «Советской Чувашии», настойчиво прося избавить их от соседства с «наливайкой». Так люди называют расположившееся в их десятиэтажке заведение общепита.

В публикациях «СЧ» на «алкогольную» тему несколько раз упоминалось это круглосуточное кафе, облюбованное местными пьяницами. Дойдя «до кондиции», они сквернословят, устраивают кулачные бои, выясняя отношения друг с другом. В теплую погоду потерявшие человеческий облик завсегдатаи располагаются на ночевку по периметру дома, там, где травка растет. Чтобы, немного протрезвев, сделать шагов десять до заветной двери — и снова «оторваться по полной». «Сколько раз так было — просыпаюсь летним утром, выхожу на балкон, чтобы бодрящей свежести вдохнуть… Но чувствую: какая-то дрянь к свежести примешивается. Гляну вниз — точно, опять алкаш под окнами валяется…» — живописует жительница дома. Во дворе — детская площадка, неподалеку — детский сад…

Осенью прошлого года возле дома появились молодые люди с плакатами: «Мы против «наливаек» в жилых домах!», «Пожалуйста, не делайте из детской площадки паб». Это активисты Чувашского регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» проводили пикеты у «наливаек». Таким образом они поддерживали подготовленный Госдумой законопроект, в котором собственникам квартир предлагалось самостоятельно определять, нужна ли их дому распивочная. (Подробности в «СЧ» за 8.10.2019 г.).

И вот с 5 мая вступил в силу принятый Госдумой в третьем чтении закон об ограничении продажи алкоголя в кафе, барах, буфетах, разместившихся в жилых домах. О волеизъявлении самих жильцов в нем ничего не сказано, зато есть жесткое ограничение на федеральном уровне: минимально допустимая площадь таких точек общепита установлена на уровне 20 кв. метров. То есть, если площадь зала обслуживания 19 кв. метров, там однозначно нельзя торговать горячительными напитками — по федеральной мерке. В то же время регионы самостоятельно будут очерчивать границы дозволенного: могут установить площадь зала в 30 или 50 кв. метров, а могут вообще запретить продажу спиртного в общепите, расположенном в жилом доме.

Сразу же после выхода закона врио Главы Чувашии дал поручение Минэкономразвития: в кратчайшие сроки разработать необходимые нормативные акты.

«В настоящее время мы уточняем данные по площадям залов обслуживания на реализующих алкогольную продукцию предприятиях общепита, расположенных в многоквартирных домах. Затем после проведенного анализа будет принято решение о допустимой площади зала обслуживания на таких объектах», — сообщила начальник отдела потребительского рынка и лицензирования Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашии Ирина Козицина, заметив, что в последнее время число жалоб на придомовые кафе и закусочные заметно сократилось. После снятия ограничений с нашего общепита (а он вот уже второй месяц на карантине из-за коронавируса) тем, у кого площадь зала обслуживания менее 20 кв. метров будут выданы предписания о несоответствии требованиям законодательства и о приведении своей деятельности в соответствие с законом.

Пока в министерстве анализируют, хозяева «наливаек» тоже занимаются делом. «В нашем доме забегаловка открывалась, когда объявили о возможности работы парикмахерских. В это время балкон «наливайки» (она размещается в квартире, переоформленной под нежилое помещение) чудесным образом превратился в витрину молочной продукции с окошечком, из которого велась торговля кефиром и ряженкой. Сейчас и дверь на замке, и «молочное» окошко», — сообщают жильцы упомянутого дома.

Ну а всем гражданам, страдающим от соседства с подобными торговыми точками, можно звонить как в полицию, так и на «горячую линию» по вопросам розничной продажи алкогольной продукции Минэкономразвития Чувашии: 56-52-41, 64-20-40 — с 8.00 до 17.00 в рабочие дни и с 9.00 до 15.00 в субботу и воскресенье, или направив обращение на адрес электронной почты: economy52@cap.ru, economy17@cap.ru.

Фото Олега Мальцева:

Пока кафе-наливайки закрыты, жители домов, в которых они расположены, отдыхают от пьяного шума и драк…