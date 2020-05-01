В Чебоксарах состоялась презентация нового учебника «Мой город» для семиклассников

Авторы учебника, как и прежде, доктора исторических наук Владимир Данилов, Антонина Данилова и Татьяна Иванова. Свой вклад в его составление внесли также директора чебоксарских школ, преподаватели истории и краеведения.

Добавим, курс «Мой город» школьники Чебоксар начали изучать в 2000 году. Последний раз учебники по этому предмету переиздавались в 2004 году. В администрации города проделали большую работу по обновлению учебного материала. В 2018 году к 550-летию Чебоксар было переиздано пособие «Мой город. Путешествия по Чебоксарам» для 6-х классов. В этом учебном году преподавание предмета «Мой город» в 7 классе в школах города началось во втором полугодии.