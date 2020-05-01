Школьники Чувашии ведут электронные поиски солдат Великой Отечественной войны

В списках пропавших больше не значатся…

Свыше 200 тысяч имен участников Великой Отечественной войны хранит Книга Памяти Чувашской Республики «Аставам». Напомним, она состоит из двух частей, в первой собраны сведения о погибших в боях, в концлагерях, умерших от ран в госпиталях и пропавших без вести. Во второй — информация о тех, кто вернулся с войны. Книжный мемориал создавался с 1995 по 2007 годы, всего вышло 11 томов. Однако сейчас благодаря современным информационным ресурсам содержащиеся в них сведения, особенно в первой части книги, уточняются и дополняются. Разузнать подробнее о судьбе воевавшего родственника можно с помощью специальных сайтов «Память народа», «Подвиг народа», «ОБД-Мемориал». Тем же, кому это сделать трудно или у кого просто нет навыков работы в интернете, взялись помочь школьники.

Десятки тысяч фамилий пропавших без вести бойцов были распределены между учащимися пяти общеобразовательных организаций Чебоксар (школ № 54, 40, 37, 59, а также гимназии № 5). Имена солдат были взяты из Книги Памяти, где о них собрана очень скромная информация. В течение четырех месяцев под руководством своих наставников ребята выясняли судьбу этих солдат в электронных базах данных, работали с документами. Словом, смогли соприкоснуться с той частью поисковой работы, что проходит не в полевых условиях с киркой и лопатой в руках, а в архивах. Ребята кропотливо изучали наградные листы, справки о безвозвратных потерях и другие документы, опубликованные в электронном виде.

Заинтересовать детей было нетрудно, призналась учитель истории 5-й гимназии и руководитель поискового отряда «Атал» Ленина Жукова. По ее словам, многим сразу же захотелось выяснить судьбу своих родственников, к тому же привлек формат работы с помощью интернет-ресурсов, а ребятам это всегда интересно.

«Представьте, что человек, прошедший фронтовые пути-дороги, в Книге Памяти значился без вести пропавшим, так считали и его родственники. А благодаря вашей работе теперь они смогут получить новые сведения, например, узнать, что он не пропал без вести, а был тяжело ранен и умер в госпитале, а значит, можно найти место его захоронения. Быть может, кто-то из родных захочет найти могилу…» — вела Ленина Леонарьевна беседу с участниками проекта по видеоконференцсвязи. Конечно, к поисковой работе удалось привлечь не всех учеников, однако большинство все же охотно согласилось участвовать в проекте, и, кстати, продолжают поиски и сейчас, находясь на каникулах.

За работу над третьим томом первой части Книги Памяти, в котором собрано около 22 тысяч имен, и половина из них — это те, кто считаются пропавшими без вести, взялись 47 классов — с 5-го по 11-й. По словам Ленины Жуковой, это более 1300 гимназистов.

— Я не ожидала, что настолько увлекусь поисками, — рассказала девятиклассница Екатерина Алексеева. — Невозможно оставаться равнодушной ко всем этим людям, их историям. По-настоящему переживаешь за них. Когда находишь чью-то фамилию, радуешься, что вот удалось найти человека, а если не находишь, то расстраиваешься, будто это твой родной человек…

ЦИФРА Более 25 тысяч фамилий Книги Памяти Чувашской Республики проверили чебоксарские школьники. По данным управления образования администрации Чебоксар, им удалось дополнить информацию или получить новые сведения по судьбам 4 тысяч бойцов.

Во время поисков на сайте «Память народа» Кате удалось найти своего родственника, участника войны. Он тоже был в числе тех, кто считался пропавшим без вести. По словам девушки, произошла путаница с фамилиями. Ее родственника звали Алексеев Валентин Васильевич, а его записали как Васильев Валентин Васильевич, причем совпадали все данные: дата рождения, место проживания и призыва, в документах были и сведения о его супруге.

— Не думал, что от одной неправильно написанной буквы может так поменяться судьба человека, — поделился своими впечатлениями и десятиклассник Борис Пушнев. Как оказалось, ошибки и опечатки встречаются и в документах, и в самой Книге Памяти. Самым сложным для юноши оказалось искать людей с одинаковыми фамилиями и отчествами, созвучными именами. Например, человека звали Руфим, а его записали Ефим.

Каждый класс, по словам Ленины Жуковой, в среднем получил по 15 страниц тома и обработал свыше 180 имен. По 70-80 фамилий удалось «идентифицировать», то есть обнаружить, что человек не пропал, а погиб в госпитале или на поле боя, имеет конкретное место гибели и захоронения. В целом же гимназия за три-четыре месяца дополнила сведения о судьбах свыше трех с половиной тысяч солдат. И работа здесь продолжится, как и в других школах-участницах проекта.

Как сообщила и.о. руководителя Центра мониторинга и развития образования г. Чебоксары Ольга Порфирьева, информация, собранная чебоксарскими школьниками, будет систематизирована в единый электронный ресурс и станет доступна всем жителям республики.

Ну а будет ли Книга Памяти переиздаваться в дальнейшем в связи с уточнениями, пока говорить никто не берется. Дело это затратное, да и к тому же пользоваться электронными ресурсами сейчас гораздо удобнее. Кстати, существует электронная версия Книги Памяти Чувашской Республики, поисковики Чувашии разместили ее на сайте газеты Чебоксарского района «Таван Ен». Тут представлены сведения в разрезе каждого населенного пункта по административному делению на начало Великой Отечественной войны.

СПРАВКА «СЧ» Если вы не знаете, где похоронен или погиб ваш родственник, хотите уточнить его боевой путь или информацию о полученных наградах, то вы можете заполнить анкету-запрос на сайте «Поискового движения России» рф-поиск.рф или через официальные аккаунты движения в социальных сетях. Обязательно укажите свои контакты, чтобы с вами могли связаться поисковики. Кроме того, в Национальной библиотеке открылась общественная приемная поисковиков Чувашии «Судьба солдата», куда можно будет обратиться, как только снимут ограничительные меры в связи с ситуацией по коронавирусу.

По мнению руководителя поискового движения Чувашии и автора нашей постоянной рубрики «Будем помнить» Евгения Шумилова, работая над Книгой Памяти, школьники имеют возможность прикоснуться к истории Великой Отечественной войны, взглянуть на нее через призму судьбы отдельного человека, прочувствовать сложность поисковой работы. «Будет здорово, если ребята смогут донести информацию до родственников и, возможно, вместе с ними продолжат дальнейшие поиски», — отметил Евгений Георгиевич.

Но может ли работа школьников стать серьезным основанием для внесения изменений в Книгу Памяти, спросили мы эксперта.

«То, что делают сегодня школьники, — безусловно, важно, но это лишь начало большого пути, полученные сведения нужно более глубоко и детально проверять, — объяснил Евгений Шумилов. — Если человек, считавшийся пропавшим без вести, обнаружен погибшим, сведения должны быть выверены и подтверждены документами, эту информацию имеет право внести только военный комиссар конкретного населенного пункта, где гражданин призывался или где родился. По специальной форме материалы должны направляться в Минобороны страны, и там уже будет приниматься решение. Словом, процесс достаточно кропотливый и долгий».

Тем не менее поисковая работа с документами продолжается, все активнее она ведется в районах республики, и установленных судеб пропавших без вести солдат становится больше. Так, недавно членам поискового клуба «Наследие» Новомуратской школы Комсомольского района по запросу родственников удалось установить фронтовую судьбу пропавшего без вести Леонида Трофимова. Согласно источникам, он воевал в составе 221-го стрелкового полка 61-й стрелковой дивизии. Умер от ран (сквозное пулевое ранение обеих голеней) 21 июля 1944 года. В госпиталь солдата доставить не успели, в дороге он умер. Похоронили красноармейца в селе Глубокое Жабинского района Брестской области. Однако долгое время о нем ничего не знали, семья получила извещение о том, что он пропал без вести в 1944 году. Ошибка обнаружилась спустя 75 лет после Победы: погибшего Трофимова записали под фамилией Трофименко…

МЕЖДУ ТЕМ Как уже сообщала «Советская Чувашия», в канун праздника 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 37-й школе Чебоксар после капитальной реконструкции открылся музей боевой славы 101-го отдельного батальона воздушного наблюдения, оповещения и связи. Кроме обновленной экспозиции здесь установили интерактивный сенсорный стол, на котором можно не только просмотреть тематические презентации, но и выйти на интернет-порталы подлинных документов Великой Отечественной войны. «Уверена, обновленный музей очень понравится нашим ученикам, к тому же здесь мы сможем им наглядно объяснить, с чего нужно начинать и как вести электронный поиск пропавших без вести солдат», — рассказала учитель истории 37-й школы Виктория Кандакова.

Фото avatars.mds.yandex.net

О некоторых фронтовиках, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, до сих пор ничего не известно. Погибли ли они в бою, попали в плен или остались живы — родные так и не знают.